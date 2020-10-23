PTT'nin kuruluşunun 180. yıl dönümü
23.10.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:04
Artvin'de, PTT'nin kuruluşunun 180'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Artvin'de, PTT'nin kuruluşunun 180'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Etkinlikler kapsamında, PTT Başmüdürü Gönül Kocaman ile şube müdürleri, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.
Kurumun çalışmaları hakkında Doruk'a bilgi sunan Kocaman, PTT'nin 180'inci kuruluş yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın büyük onurunu yaşadıklarını söyledi.
Vali Doruk, PTT'nin hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve değişken ihtiyaçlar konusunda hizmet kalitesini sürekli yükselterek çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.
Kocaman, günün anısına Doruk'a pul albümü armağan etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu