23.10.2019 11:34

Tekirdağ'da PTT'nin kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kortej düzenlendi.

Hükumet Caddesi'ndeki PTT Baş Müdürlüğü önünde toplanan kuruma ait motosiklet ve araçlar Köprübaşı Meydanı'na gitti.

Tekirdağ PTT Başmüdürü Eren Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikler çerçevesinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

PTT'nin Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT, 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT, hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor."

Kaynak: AA