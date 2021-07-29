PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası

PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği ve PTT gişelerinden para dağıtıldığı yönündeki haberler bazı sitelerde yer alırken, PTT A.Ş tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

PTT AŞ, "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği" ve "PTT gişelerinden para dağıtıldığı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

PTT GİŞELERİNDEN PARA DAĞITILDIĞI İDDİASI YALANLANDI

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve basın yayın kuruluşlarında çıkan "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İTİBAR EDİLMEMESİ UYARISINDA BULUNULDU

Vatandaşları yanıltarak internet sitelerine giriş sayılarını artırmaya ve bu sayede reklam geliri elde etmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan paylaşımda, "Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmeler, resmi internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılmakta olup, kredi hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğruluk Kontrolü
PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği ve PTT gişelerinden para dağıtıldığı yönündeki haberler bazı sitelerde yer alırken, PTT A.Ş tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Burak Elmas Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:57:12. #1.16#

title