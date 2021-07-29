PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası

PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği ve PTT gişelerinden para dağıtıldığı yönündeki haberler bazı sitelerde yer alırken, PTT A.Ş tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.