PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

24.10.2019 09:30

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, PTT Kırklareli Başmüdürü Ali Sevinç'i makamında kabul etti.

Sevinç, PTT'nin 179. kuruluş yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm PTT çalışanlarının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

PTT'nin önemli ve köklü bir kuruluş olduğunu belirten Bilgin, kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA