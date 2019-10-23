23.10.2019 19:38

Hakkari'de, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTT Şubesinde işlem yapan 179. müşteriye hediye verildi.

PTT Başmüdürü Fesih Çelik, kurumun 179. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikler kapsamında, gün içinde şubede işlem yapan 179. müşteriye hediye verdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza attığını söyledi.

PTT'nin posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde verdiği hizmet, bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tuttuğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

" 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktasıyla vatandaşlara hizmet vererek, büyük bir aile olmanın hissettirdiği güvenle yoluna devam eden, etkin ve etkili çözümlerle sektörel bazda büyük değişimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon, AR-GE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 179 yıldır ülke ekonomisine büyük katkı sunan kurumumuz, yıllara dayanan tecrübe ve birikimiyle dünya posta sektörüne yön veriyor. PTT, 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor. 179. yılı geride bırakan bütün PTT emeklilerinin, çalışanlarının ve yöneticilerinin bu kutlu yıl dönümlerini tebrik ediyor, bu vazifede emek veren tüm çalışanlara ve ailelerine sağlık ve sıhhat diliyorum."

Etkinliğe, PTT Hakkari Şubesi İşletme Müdürü Gülizar Karataş ve kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA