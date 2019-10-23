23.10.2019 16:58

Zonguldak'ta PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin bu yıl 179. yaşını kutlandığını belirterek, "İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT, bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT, büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA