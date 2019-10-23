PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PTT Kadirli Müdürü İbrahim Boran ve beraberindeki kurum çalışanlarını kabul etti.

23.10.2019 16:36
PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PTT Kadirli Müdürü İbrahim Boran ve beraberindeki kurum çalışanlarını kabul etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.


Boran, kurumlarının çalışmaları hakkında detaylı bilgi vererek, 179. kuruluş yıl dönümü anısına Arık'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA
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