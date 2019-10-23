23.10.2019 15:56

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, Sivas'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Sivas PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak, makamında düzenlediği basın toplantısında, yerli ve milli bir kuruluş olan PTT'nin 179 yıldır ülke ve milletin hizmetinde olduğunu söyledi.

PTT'nin uzun yıllar boyunca posta ve haberleşme alanlarında önemli hizmetlere imza attığını belirten Kavak, "Önemli işlemler üstlenen kurumumuz günümüzde ise hizmet çeşitliliği, yaygın erişim ağı ile milletimizin nezdinde güvenirliği, yenilikçi, bakış açısı, kaliteli iş ve işlemleriyle hizmet yolculuğuna posta, banka ve lojistik alanlarında devam etmektedir." dedi.

Kavak, PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Yurt genelinde geniş iş yeri ve hizmet ağına sahip kurumumuz Sivas genelinde 16 merkez müdürlüğü, 25 şube, 9 acente olmak üzere toplam 50 iş yerinde halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir. 179. yıl dönümünü kutladığımız PTT'mize bu güne kadar emeği geçen tüm mensuplarımızı minnet ve şükranla anıyor, çalışan personelimize göstermiş oldukları üstün gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA