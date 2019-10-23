PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

23.10.2019 13:58

Kütahya'da, PTT Başmüdürlüğünün, 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gişe işlemi yapan 179. müşteriye çeşitli hediyeler verildi.



Kütahya PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru, hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en eski ve en köklü kurumlarından olan PTT'nin 179. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını söyledi.

PTT'nin geleneksel posta hizmetlerinin yanı sıra kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret, sigortacılık ve PTT Cell alanlarında faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Özdoğru, şunları kaydetti:



"Kütahya PTT Başmüdürlüğü olarak, 13 PTT Merkez Müdürlüğü, 1 Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü, 19 PTT şubesi, 18 PTT Acentesi, 1 PTT Mobil şube olmak üzere 52 adet otomasyona açık işyeri ve 29 PTT Matik ile Kütahya halkına 234 personel ile hizmet vermekteyiz. Araç filomuzu yenileyerek, sahadaki dağıtım hizmetlerimizi toplam 33 araç ve 22 motosiklet ile Kütahya il merkezi olmak üzere tüm ilçeler ile birlikte, şehrimizin en ücra köşesi dahil olmak üzere tüm hizmetlerimizi Kütahyalı vatandaşımızın ayağına kadar götürmekteyiz. Bütün PTT çalışanlarımızla birlikte, Kütahya halkına hızlı, kaliteli ve müşteri memnuniyeti öncelikli olarak layık olduğu hizmeti sunmaya çalışıyoruz."

Özdoğru, açıklamanın ardından sıramatikten 179 numaralı fişi alan Samet Tartaroğlu'na çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA