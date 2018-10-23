PTT'nin 178. Kuruluş Yıl Dönümü

Gaziantep PTT Başmüdürlüğünce kurumun 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 178. müşteri ödüllendirildi.

Başmüdür Zekai Özkan, hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en eski ve en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin 178. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını ifade etti.

PTT'nin kuruluş tarihçesi hakkında bilgi veren Özkan, Gaziantep Başmüdürlüğü olarak 14 PTT merkezi, 57 PTT şubesi, 10 PTT acentesi olmak üzere 81 iş yeri, 65 ATM, 4 mobil PTT aracı, 188 hizmet aracı ve 652 persolle Gaziantep'e posta, banka, kargo, lojistik, sigorta ve e-ticaret alanında hizmet verdiklerini aktardı.

Sınır ötesinde de hizmet verdiklerine işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Gaziantep PTT Başmüdürlüğü olarak koordinatörlüğünü yaptığımız Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki Cerablus, Bab, Çobanbey, Azez ve Mare'de PTT işletmelerinde hizmet veriyoruz. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da Afrin ve Cinderes'te önümüzde günlerde faaliyete başlayacağız. Racu ve Bülbül beldelerindeyse fizibilite çalışmalarımız devam ediyor."

Özkan, açıklamasının ardından sıramatikten 178 numaralı fişi alan İdris Deniz'e çeşitli hediyeler verdi.