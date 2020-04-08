PTT kuyruğundan kurtaran sosyal yardımlar vatandaşın kapısına gidiyor PTT kuyruğundan kurtaran sosyal yardımlar vatandaşın kapısına gidiyor Van'da sosyal yardımlar sahiplerine teslim edildi Van'da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik sosyal yardım ödemeleri kırsal mahallelerde de devam ediyor.

PTT kuyruğundan kurtaran sosyal yardımlar vatandaşın kapısına gidiyor

Van'da sosyal yardımlar sahiplerine teslim edildi

VAN - Van'da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik sosyal yardım ödemeleri kırsal mahallelerde de devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı destek paketi kapsamında bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı kararı üzerine Van Valiliği harekete geçti. Van Valiliği himayelerinde polis, jandarma, korucu, bekçi ve memurlar olmak üzere il ve ilçe genelinde hızlı dağıtım yapılması için özel ekip kuruldu. Van'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından belirlenen 82 bin 233 ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım ödemeleri ulaştırılacak. Bu kapsamda İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile PTT dağıtım ekipleri, nakdi yardımları en ücra bölgelere kadar ulaştırdı. Ekipler, ilçeye bağlı Karpuzalanı Mahallesi'ne nakdi yardımları ulaştırarak ailelerin yüzünü güldürdü.

İHA muhabirine konuşan Karpuzalanı Mahallesi Muhtarı Orhan Tektaş, sosyal mesafenin korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında nakdi yardımların kapılara kadar getirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Mahallelinin PTT önündeki kalabalıklardan kurtulduğunu ifade eden Muhtar Tektaş, "Paraların evlerde dağıtılması çok iyi oldu. İnsanlar korona virüs salgını sürecinde çarşıya yığılmamış olur. Bu çalışmadan dolayı devlet yetkililerine teşekkür ederim. PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu çalışmayla izdihamların önüne geçildi. Hastalığın yayılma durumuna karşı bu çalışma güzel oldu" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA