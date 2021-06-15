PTT Kargo'dan kiraz ve vişne gönderilerine yüzde 20 indirim
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PTT Kargo'dan kiraz ve vişne gönderilerine yüzde 20 indirim

PTT Kargo'dan kiraz ve vişne gönderilerine yüzde 20 indirim
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü, yöresel ve marka ürünleri arasında yer alan kiraz ve vişne gönderilerine özel kargo indirimi uygulayacak.

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü, yöresel ve marka ürünleri arasında yer alan kiraz ve vişne gönderilerine özel kargo indirimi uygulayacak.

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 181 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT AŞ), özel günlerde düzenlediği ulusal kargo indirimlerinin yanı sıra bölgesel olarak düzenlediği kampanyalarla üreticilere olduğu gibi kent ve ülke ekonomisine de destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü tarafından 15 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yöresel indirim kampanyası sayesinde üreticilerin, şehrin en önemli yaz meyvelerinden kiraz ve vişneyi, PTT Kargo aracılığıyla yüzde 20 indirimli gönderebileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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