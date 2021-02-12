PTT kargo cumartesi günü açık mı? 14 Şubat'ta kargolar çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri

PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? 14 Şubat'ta kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. PTT hafta sonu açık mı?

PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı?En çok tercih edilen kurumlar arasında bulunan PTT çalışma saatleri covid-19 önlemleri neticesinde farklılık gösteriyor. Kargo firmalarında işi olanlar da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle PTT kargo cumartesi, pazar açık olacak mı? İşte, detaylar...

PTT KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise cumartesi günler 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Aynı sayfada hangi merkezlerin cumartesi günleri dağıtım yaptığını öğrenmek de mümkündür.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT, hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar mesai sürer. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola verilerek öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

14 ŞUBAT'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Pazar gününe denk gelen 14 Şubat tarihinde kargolar normalde de çalışmıyor. Kargolar hafta içi hizmet veriyor. Bazı kargo şirketleri ise cumartesi günleri de hizmet veriyor.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.