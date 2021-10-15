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PTT kargo cumartesi dağıtım yapıyor mu? PTT kargo cumartesi çalışıyor mu?

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PTT kargo cumartesi dağıtım yapıyor mu? PTT kargo cumartesi çalışıyor mu?

PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri! PTT kargo cumartesi dağıtım yapıyor mu? PTT kargo cumartesi çalışıyor mu?

Ptt kargo cumartesi dağıtım yapıyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. En çok tercih edilen kurumlar arasında bulunan PTT çalışma saatleri covid-19 önlemleri neticesinde farklılık gösteriyor. Kargo firmalarında işi olanlar da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle PTT kargo cumartesi, pazar açık olacak mı? İşte, detaylar...

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

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