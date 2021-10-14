PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? PTT kargo cumartesi açık mı 2021? Kargolar cumartesi geliyor mu? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu?

Ptt kargo cumartesi açık mı 2021? PTT kargo şubesi hafta sonu çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? En çok tercih edilen kurumlar arasında bulunan PTT çalışma saatleri covid-19 önlemleri neticesinde farklılık gösteriyor. Kargo firmalarında işi olanlar da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle PTT kargo cumartesi, pazar açık olacak mı? İşte, detaylar...

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

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