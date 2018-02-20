PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın Basın Toplantısı Yapıldı

MARDİN'in ev sahipliğinde 21-25 Şubat tarihleri arasında organize edilecek PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Mardin Valisi Mustafa Yaman, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Mardin Basketbol İl Temsilcisi Münir Bilgici ve Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların temsilcileri katıldı.

MARDİN VALİSİ MUSTAFA YAMAN: "BU ORGANİZASYONU ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

'Mezopotamya Masalı' Mardin'de bu önemli turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Bu tür organizasyonlar ilimizde yeni yapılmaya başlandı. Artık büyük grupları ağırlayan bir Mardin'e dönüşüyoruz. Bir huzur şehri ve huzur adası olduk. 2016 yılı esnaf açısından sıkıntı olarak gözükse de 2017 yılında gelen misafir sayısında %300 oranında bir artış oldu. 6 bin 500 yatak kapasitemiz yılın 5 ayında dolu durumda. Bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine ve nezaket gösteren takım temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun en iyi şekilde yapılması için her türlü tedbiri aldık. Kıymetli takımlarımıza ilimiz adına bir kez daha başarılar diliyorum" dedi.

TBF GENEL SEKRETERİ SERBÜLENT ŞENGÜN: "ORGANİZASYON ŞEHRE HEYECAN VE MUTLULUK GETİRECEK"

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın Avrupa'nın en iyi 8 takımının maçlarına sahne olacağını belirten TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, "Bu organizasyon şehre heyecan ve mutluluk getirecek. 5 gün sürecek olan bu organizasyonun hazırlık süreci uzun olmasına rağmen etkisi daha da uzun sürecektir. Bitmeyen enerjisi ile bizlere destek olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum. İlk defa Mardin'de yapılacak olan bu kupa sayesinde bölgede basketbol sevgisinin artmasını ve çocuklarımızın spora yönelmesini diliyorum. Umarım bu amaca hizmet ederiz. Destekleri için PTT'ye de bir kez daha teşekkür ederek, tüm takımlarımıza başarılar dilerim" diye konuştu.

TBF LİGLER DİREKTÖRÜ SAMER ŞENBAYRAK: "PTT KADINLAR TÜRKİYE KUPASI'NIN SAKATLIKSIZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMASINI DİLİYORUM"

2017-2018 sezonunun ilk yarısını ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın büyük heyecana sahne olacağını belirten TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bilyoner.com KBSL'nin Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncuları ve antrenörleri incelediğimizde, WNBA'de forma giyen bir çok oyuncu da ligimizde mücadele ediyor. Geçtiğimiz senelerde Avrupa'daki tüm organizasyonlarda ligimizde yer alan ekipler üst sıralarda yarı final ya da finalde yer aldılar. PTT Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmalarının maç sonuçlarını önceden kestirmek mümkün olmayacak. 5 gün boyunca Mardin ve çevredeki illerde yaşayan basketbol seveler ciddi bir basketbol ziyafeti yaşayacak. Bu turnuva ayrıca mini bir play-off eşleşmesi de olacak. PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın sakatlıksız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum."

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların antrenörleri ve oyuncuları ise şu değerlendirmede bulundular:

Abdullah Gül Üniversitesi Başantrönörü Ayhan Avcı: "İlk defa Mardin'de bulunuyorum ve çok da büyük keyif alıyorum. Mardin her zaman için çok merak ettiğim ama gelmeye fırsat bulamadığım bir şehirdi. Buradaki 5 gün sonunda en büyük görevimiz; basketbol sevelere iyi maçlar izlettirmek ve buradan gittiğimizde de birçok genç sporcunun basketbola ilgi duyması sağlamak öncelikli görevimiz olacak. İlerde burada bir basketbol takımının olması çok değerli olacak. Kupaya dönersek; Zor bir eşleşme olacak... Biraz şanssız bir ekibiz. Bazı sorunlarımız var ama hiçbir maçı kaybetmek istemeyiz. Her zaman kazanmaya çalışacağız. Skor olarak kaybedebiliriz ama başka şeyler kazanabiliriz. Bizim için farklı bir devre oldu. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Burada geçen sene iki takım final oynamıştı. En önemli amacımız herkese doğru bir basketbol ve iyi şeyler izlettirmek. Bunun için çalışacağız. Rakibimize de bol şans diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Abdullah Gül Üniversitesi oyuncusu Dila Aşkın: "Mardin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu kupada Mardin'de olmaktan heyecanlıyım. Tüm takımlar sakatlıksız bir turnuva dilerim."

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu: "Türkiye Basketbol Federasyonu'nu çok özel bir şehir olan Mardin tercihinden dolayı kutluyorum. Sayın Valimiz de şehirde büyük bir değişimin olduğunu anlattı. Buradaki tüm oyuncularımız ve yöneticiler, yatırım yaparak umarım bu şehri lige taşırlar. Bu görev layıkıyla yapılmış olur... Kupa, statü olarak çok zorlu... Mağlup olan takım hemen şehirden ayrılıyor. Bu kupayı kazanmak için üç maçı da üst üste kazanmak gerekiyor. Geçen sene Ayhan Avcı ile birlikte finalisttik. Bugün burada ilk gün karşılaşıyoruz. Bir de Eurocup'ta final oynamıştık... Bir kez daha kupada mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Yakın Doğu Üniversitesi olarak KKTC temsilcisiyiz ve en iyi şekilde layık olacak bir sonuç almayı hedefliyoruz."

Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Gökçe Doğan: "Bu turnuvada oynayacak 8 takıma da başarılar diliyorum. KKTC adına bir misyon üstlenmiş durumdayız. Oyuncular olarak Mardin'de öncülük etmeyi hedefliyoruz. Tüm turnuvalar her zaman zorlu geçmiştir. Bizim hedefimiz kupayı alarak KKTC'ye götürmek. Umarım adım adım, yavaş yavaş giderek hedeflerimize ulaşırız."

Çukurova Üniversitesi Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu: "Bu organizasyonun Mardin'de düzenlenmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Altyapıya gönül vermiş bir antrenör olarak bir şehirden bir başka şehre oyuncuların getirilmesine hayatım boyunca karşı geldim. İnşallah bu şehirde bir takım olur ve yetenekli çocuklar aileleriyle gelişim çağlarını tamamlayana kadar kalırlar... Bu nedenle organizasyonun Mardin'de olmasını önemsiyorum. Kupayı kazanarak gidersek mükemmel olur. Kazanamazsak da oyun planlarımızda gelişme olursa o da memnun eder. En büyük kazanım; Mardinli bir çocuğun bu işin içinde olması, bizi en fazla memnun edecektir. Değişen formattan dolayı bundan önceki senelerde sürprizler oluyordu. Ama bu formatta sürpriz olmayacaktır. Ben bu durumdan mutluyum. Takımlar buralarda başarılı olmak istiyorlarsa sezon planlarını daha iyi yapmaları gerekli. Kupada avantajlı duruma geçmeleri de önemli. Yakın Doğu Üniversitesi en avantajlı takım olarak görünüyor. Burada bir kupa var... En iyi odaklanan ve mücadele edenin, en iyi takımların şansının olduğunu düşünüyorum. Bunun mücadelesini yapacağız. Botaş ile yakın zamanda maç oynadık. Onları tanıyoruz... Ayrıca benim de eski kulübüm. Oyuncuların sakatlıksız ve seyredenlerin de memnun olacağı bir maç olmasını dilerim."

Çukurova Üniversitesi oyuncusu Sinem Ataş: "Böyle güzel bir turnuvaya katılmaktan heyecanlıyız. Sakatlıksız ve seyir zevki yüksek bir maç diliyoruz. Turnuvaya katılarak bir başarı elde ettik. Takım olarak bunun üstüne koymayı hedefliyoruz."

Botaş Başantrenörü Aydın Uğuz: "Öncelikle Mardin Valiliğine ve Emniyet Güçlerine teşekkür ediyorum. Bizlerle çok yakından ilgileniyorlar. Biz bu mesleği rahatça yapabiliyorsak, bazı şeyleri şahit oldukça anlıyoruz. Büyük emekleri söz konusu... İnşallah ilerde kadın takımı kurulur ve yeniden buraya gelmek kısmet olur. Türkiye Basketbol Federasyonu'na ve PTT'ye de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne verdikleri değer için teşekkür ederim. Çukurova Basketbol karşısında ligde de oynadık... Ancak bu iki karşılaşma birbirinden farklı oluyor. Bu mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Biz maç maç düşünüp yaşadığımız anın keyfini çıkartıyoruz... Botaş'ın kurucularından Ceyhun Yıldızoğlu'na da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir karşılaşma olur."

Botaş oyuncusu Dilara Tongar: "Hepimiz bir amaç için buradayız. Seyir zevki olan karşılaşmalar izlettirmek istiyoruz. Sakatlıksız bir turnuva diliyorum."

Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya: "Bize bu ortamı sağlamak için şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Onlara her zaman minnettarız. Güzel ülkemizin her yerinde çok güzel yerler var. Ülkemizin güzelliklerini görmek için imkan sağlayan Türkiye Basketbol Federasyonu'na da teşekkür ediyorum. Daha önce Diyarbakır'da düzenlenen turnuvada final oynamıştık. Burada bir kupa kazanmak büyük bir onur olacaktır. Şuana kadar dört kez final oynadım ama kupayı kazanamadım. İnşallah burada kupayı kazanan taraf oluruz. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu unutmamak lazım. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Daha önce taramalar için bulundum. Yetenekli sporcuların olduğunu biliyorum. Mardinli iyi oyuncular ve sporcular mutlaka çıkacaktır. Biz de bu çocuklara örnek olmak istiyoruz."

Beşiktaş oyuncusu Esra Erden Atacan: "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 25 senedir basketbol oynuyorum. Bu sporun güzelliğini söylememe gerek yok. Ben hem takımım hem de diğer takımlar adına buradaki gençlere basketbolu sevdirmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile daha önce de karşılaştık. Ortada bir maç olacak. Rakibimize de başarılar diliyorum. Kazanmayı çok istiyoruz. Sonrasında diğer maçlara konsantre olmayı hedefliyoruz. Daha önce üç defa finalde oynadım ama inşallah bu sefer kupayı kaldırmak nasip olur."

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki: "Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Türkiye Basketbol Federasyonu'na bu güzel atmosferi yarattığı ve her fırsatta kadın basketboluna destek verdiği için teşekkür ediyorum. Üç yıldır Türkiye Kupası'na katılma başarısı gösteriyoruz ve heyecanlıyız. Beşiktaş çok iyi bir takım ve iyi bir antrenöre sahipler. İlk amacımız burada olmak ve kupayı kazanmak. Oyuncularımın ellerinden geleni yapacağına eminim. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Güzel maçlar izlettirmek istiyoruz."

Hatay Büyükşehir Belediyesi oyuncusu Devran Tanaçan: "İlk olarak ülke ve bölge olarak geçirdiğimiz zor günler içerisinde turnuvanın bu halka iyi geleceğine inanıyorum. Takım olarak üç yıldır üst üste buradayız. İki takıma da başarılar diliyorum. Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Seyir zevki iyi bir maç olsun diliyoruz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Özlem Şencan: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İlk 8 içerisinde olan oyuncularımı kutluyorum. Ülkenin içinde bulunduğu bu zorlu şartlarda Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. PTT ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na teşekkürler. Fenerbahçe ile bu sezon iki kez karşılaştık. Biz onları, onlar da bizleri sahasında yendi. Zorlu bir karşılaşma olacak. Sakatlıksız bir turnuva diliyorum. Çok güzel maçlar izlettireceğimize inanıyorum. Mardin'deki gençlerimize iyi örnek olacağımızı düşünüyorum."

Mersin Büyükşehir Belediyesi oyuncusu Gülşah Gümüşay: "Turnuvaya ev sahipliği yapan Mardin'e teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan gururlu ve mutluyum. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Bu maçları kazanmak çok zor... Kimin kiminle oynadığının bir önemi bulunmuyor. Kupayı kaldırmak istiyoruz. Bu düşünce ile maçlara çıkacağız."

Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul: "Herkesin hassasiyetle üzerinde durduğu, basketbolun her yerde oynanabilmesidir. Yabancı oyuncularımız haritaya baktıklarında, bizler ülkemizin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyoruz. Sonuçta yabancı oyuncularımız da bizlerin misafirleri durumunda. Bu nedenle ülkemizle gurur duyuyoruz... Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Gaziantep'te oynamıştık... Mardin'de askerlik görevimi gerçekleştirmiştim. Havaalanına geldiğimde bir kez daha duygulandım. Ben 30 yaşında askere gittim. O gerçekleri 5 aylık süreçte görmüştüm. Askerlik görevinin duygularını anlıyorum. Basketbol kısmını sürekli konuşup yaşıyoruz. Çok değer aldığımız bir iş... Büyük kulüplerle buraya geldik. Fenerbahçe olarak daha önce çok şampiyonluk kazanmış bir takım olarak buradayız. Yeni çıkan sistemle yerli oyuncuların daha fazla süre alması iki Türk oyuncunun oynamasının ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Keyifli maçlar oynayacağız... Evimdeki ilk yenilgiyi Mersin tattırdı... Güçlü olarak kazanmak istiyoruz."

Fenerbahçez oyuncusu Esra Ural Topuz: "Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Eminim ki her şey çok güzel olacak. Kupayı almak istiyoruz ama adım adım ilerleyeceğiz. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

- Mardin