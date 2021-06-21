PTT iş yerleri normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açılıyor
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PTT iş yerleri normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açılıyor

PTT iş yerleri normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açılıyor
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla geçici olarak kapattıkları iş yerlerini, normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açtıklarını bildirdi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla geçici olarak kapattıkları iş yerlerini, normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açtıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ, iş yerlerinde kademeli normalleşme süreciyle birlikte yeni düzenlemeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, Kovid-19'un ilk gününden itibaren mesai gözetmeden vatandaşlara hizmet ulaştırmak için gayretle çalıştıklarını ancak bu süreçte bazı iş yerlerinin salgın nedeniyle geçici olarak kapatıldığını ve burada verilen hizmetlerin de başka iş yerlerine aktarıldığını anımsattı.

Normalleşme süreciyle birlikte bu iş yerlerini kademeli olarak açtıklarını belirten Gülten, açık olan tüm iş yerlerinde mesai saatinin 08.30-17.30 olarak belirlendiğini ifade etti.

Gülten, vatandaşlara hizmeti ön planda tuttuklarını, bu nedenle titizlikle hareket ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İş yerlerimizde pandeminin başından beri uyguladığımız tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yoğunluk yaşanan iş yerlerimize personel takviyesi yapıyor, ayrıca bazı yerleşim yerlerindeki iş yeri sayımızı artırarak hizmet kalitemizi daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. İş yerlerinde yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşlarımız fatura tahsilatı, maaş ödemesi gibi bankacılık işlemlerini PTT iş yerlerine gelmelerine gerek kalmadan PTTMatikler, kamu ortak ATM'leri, mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi alternatif işlem kanallarından kolaylıkla gerçekleştirebilir."

"Bazı iş yerlerinde yenileme yapılacak"

Vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak, hizmet kalitesini artırmak için bazı iş yerlerinde yapısal yenileme çalışmalarının da yapıldığını bildiren Gülten, "Pandemi nedeniyle bazı iş yerlerimizi geçici olarak kapatmak zorunda kalırken burada verilen hizmetlerimizi de başka iş yerlerimize aktardık. Ayrıca, bazı iş yerlerimizde gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz ve bu iş yerlerimizi hizmet kalitemizi artırmak amacıyla yeniliyoruz." bilgisini verdi.

Gülten, PTT'nin salgın döneminde Türkiye'nin her yerindeki yaygın iş yeri ağıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz tarafından vatandaşlarımıza ödenen sosyal yardım ödemelerinin yanı sıra bankacılık, e-ticaret ve kargo gibi birçok alanda özveriyle hizmet verdik. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren, büyük bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet veren çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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