PTT ile Bik Arasında İndirim Sözleşmesi

PTT Sivas Başmüdürlüğü ve Basın İlan Kurumu (BİK) Sivas Şubesi arasında indirim sözleşmesi imzalandı.

PTT Sivas Başmüdürlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan BİK Sivas Şube Müdürü Sabri Karakaya, kendilerine destek sağlayan PTT Sivas Başmüdürü Hükümdar Kavak ve kurum personeline teşekkür etti.

Sivas'ın ilçe gazetelerinin kontrolünün BİK Sivas Şube Müdürlüğüne geçtiğini anımsatan Karakaya, "Onların bize gönderilerinde aksaklık yaşanmaması ve zamanında şube müdürlüğümüze ulaşması için bir protokol düzenlemeyi uygun gördük." dedi.

Karakaya, posta gönderilerinde uygulanacak indirim protokolünün yerel basına hayırlı olmasını temenni etti.

Kavak ise ulaştırma, taşıma ve zamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

PTT'nin zamanında ve kaliteli bir şekilde gönderileri yerine ulaştırma gayretiyle hizmet verdiğine işaret eden Kavak, "Kargo ve kurye PTT'nin hizmetlerinden birisi. PTT olarak 300 kalem hizmetimiz var, kargo ve kurye hizmetini tekelleşmeden kurtarma adına PTT bu işe el attı." diye konuştu.

Artan maliyetler dikkate alındığında vatandaşlara ve kurumlara indirimli hizmet sunabilme adına bu tür protokoller imzaladıklarını belirten Kavak, "Bu tür protokoller ile hem vatandaşımız hem kurumlarımız hem de PTT kazanıyor. PTT'nin kazancı da vatandaşımıza yatırım olarak geri dönüyor. Şuana kadar kurumlarla ve kurumsallaşmış özel şirketlerle 150'ye yakın sözleşmemiz var. Basın İlan Kurumumuz ile imzaladığımız bu sözleşme sadece bununla kalmayacak." ifadelerini kullandı.

PTT'nin kurumsal, özel veya bireysel müşterilerine sadece protokole dayalı sözleşmelerle indirim yapmadığını dile getiren Kavak, yılın belirli günlerinde, özel günlerde tüm müşterilerine yüzde 30 indirim yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından Karakaya ve Kavak, yerel gazetelerin gönderilerinde uygulanacak indirim için geçerli protokolü imzaladı.

Kaynak: AA