PTT, günlük para çekme limitini yükseltti
PTT, koronavirüs önlemleri kapsamında günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltti.
20.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:12
PTT, koronavirüs önlemleri kapsamında günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltti.
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Kaynak: Dunya.com