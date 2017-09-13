PTT Görevlisine Bylock'tan 7,5 Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklanan PTT görevlisi yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun'a FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 01 Mart 'ta tutuklanan Çarşamba ilçesinde PTT'de çalıştığı öğrenilen N.T.'nin (40) yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve örgütün gizli haberleşme ağ olan ByLock'u kullandığı ileri sürülen N.T., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti N.T.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN