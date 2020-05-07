PTT görevlileri ev ev maske dağıtmaya devam ediyor

PTT görevlileri ev ev maske dağıtmaya devam ediyor Yeni tip koronavirüs nedeniyle market, dolmuş ve kalabalık yerlerde maskesiz bulunmanın yasaklanmasının ardından başlayan maske dağıtımı PTT görevlileri tarafından ev ev gezilerek sürdürülüyor Vatandaşlar maskelerin tam zamanında geldiğini...

PTT görevlileri ev ev maske dağıtmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs nedeniyle market, dolmuş ve kalabalık yerlerde maskesiz bulunmanın yasaklanmasının ardından başlayan maske dağıtımı PTT görevlileri tarafından ev ev gezilerek sürdürülüyor

Vatandaşlar maskelerin tam zamanında geldiğini yoksa markete, pazara giderken zorluk çektiklerini söyledi

ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle market, dolmuş ve kalabalık yerlerde maskesiz bulunmanın yasaklanmasının ardından başlayan maske dağıtımı PTT görevlileri tarafından ev ev gezilerek sürdürülüyor

Virüs nedeniyle market, pazar, toplu taşıma aracı ve kalabalık yerlerde maske takma zorunlu hale getirilince eczanelerin yanı sıra PTT görevlileri tarafından da maske dağıtımı başlatılmıştı. Adana'da 4 bin PTT görevlisi vatandaşların maskesiz kalmaması için o günden bu güne gece-gündüz çalışarak maske dağıtımına devam ediyor.

PTT görevlileri aynı zamanda bin liralık nakdi yardımı da vatandaşlara ulaştırmıştı. Yeşilyurt Mahallesinde bir PTT görevlisi evlerin zilini tek tek çalıp "maske geldi" diyerek vatandaşlara maskesini verdi.

Maskeyi alan vatandaşlar dışarı maskesiz çıkmak istemediklerini pazara ve markete de maskesiz alınmadıklarını bu nedenle maskelerin tam zamanında geldiğini söyleyerek görevlilere teşekkür etti.

Bu arada vatandaşların maskelere bundan sonra cüzi bir ücretle market ya da eczanelerden temin edebilecekleri öğrenilirken, bu konuda Sağlık Bakanlığının bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA