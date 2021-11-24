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PTT, Gazi Gemi Alemdar'ın anısına özel gün zarfı tedavüle çıkardı

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
PTT, Gazi Gemi Alemdar'ın anısına özel gün zarfı tedavüle çıkardı

PTT AŞ, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin önemli figürlerinden Gazi Gemi Alemdar'ın anısına özel gün zarfı tasarlayarak tedavüle sundu.

PTT AŞ, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin önemli figürlerinden Gazi Gemi Alemdar'ın anısına özel gün zarfı tasarlayarak tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Gazi Gemi Alemdar'ın 100. Yılı Kurtuluş Savaşı'mızın Tek Deniz Muharebesi" konulu özel gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

Özel gün zarfıyla birlikte bugün "Kdz.Ereğli PTT Müdürlüğü Kdz.Ereğli/ZONGULDAK" adresinde mesai saatlerinde "Gazi Gemi Alemdar'ın 100. Yılı Kurtuluş Savaşımızın Tek Deniz Muharebesi 24.11.2021 KDZ.EREĞLİ" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Söz konusu özel gün zarfı 6,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunuldu.

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AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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