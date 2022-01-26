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PTT-Galasataray HDI Sigorta maçı yine ertelendi

PTT-Galasataray HDI Sigorta maçı yine ertelendi

Voleybol Misli.com Sultanlar Liginde bugüne ertelenen PTT-Galatasaray HDI Sigorta maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle yine ertelendi.

Voleybol Misli.com Sultanlar Liginde bugüne ertelenen PTT- Galatasaray HDI Sigorta maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle yine ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Ankara Başkent Voleybol Spor Salonu'nda bugün saat 18.00'de başlaması gereken karşılaşma, PTT takımındaki pozitif vakalar nedeniyle tehir edildi.

Sezonun 14. haftası programında 9 Ocak Pazar günü oynanması planlanan PTT-Galatasaray HDI Sigorta maçı, sarı-kırmızılı ekipteki vakalar nedeniyle bugüne ertelenmişti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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