PTT, evde ödeme kapsamında 8,4 milyon işlem gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.
13.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:13
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com