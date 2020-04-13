PTT, evde ödeme kapsamında 8,4 milyon işlem gerçekleştirdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi. Kaynak: Dunya.com