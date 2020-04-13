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Adil Karaismailoğlu, Ekonomi

PTT, evde ödeme kapsamında 8,4 milyon işlem gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.

13.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:13
PTT, evde ödeme kapsamında 8,4 milyon işlem gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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