PTT Erzincan'da Araç Filosunu Güçlendiriyor

Erzincan PTT araç filosuna 7 adet daha motosiklet ekledi. Böylece toplamda 20 adet motosiklet ve 5 adet bayan bisiklet filosuna eklendi

Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını kaydeden Erzincan PTT Başmüdürü Metin Ağdaş,"PTT A.Ş. olarak günün rekabet koşullarına ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyor ve çalışmalarımızdaki temel politikamız; yenilikçi bir anlayışla birçok hizmeti Ülkemizin en ücra köşesine kadar götürmekle birlikte özellikle hız ve kalite unsurlarını da ihmal etmemektir" dedi

Yeni araçların tanıtımında konuşan PTT Erzincan Başmüdürü Metin Ağdaş PTT bünyesinde çalışan personelin ehliyet kursuna gönderildiğini ve ücretinin PTT tarafından karşılandığını belirterek "Erzincan'da hizmetler artarak devam ediyor. Posta Dağıtıcı Arkadaşlarımızın daha rahat hizmet vermeleri için 7 adet daha motosikleti hizmete sunduk. Ayrıca Erzincan'da PTT A.Ş. olarak günün rekabet koşullarına ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. 15 Mart 2018 itibariyle 7 adet motor dağıtım biriminin hizmetine sunuldu. Ayrıca 5 bayan dağıtıcı içinde standartlara uygun bisikletlerde bayan dağıtıcılar için hizmete sunuldu. Yeni gelen motorlar ile birlikte dağıtım ordusunun daha da güçlendirdik. Toplamda 20 adet motor ve 5 adet bisiklet dağıtım yapacak. Hizmete verilen yeni motosikletler; müşterilerimizin beklentilerini en güzel şekilde karşılamakla birlikte 178 yıllık geçmişe sahip PTT A.Ş. imajına da yaraşır şekilde dış görünüş ve donanıma da sahiptirler.

Bu motorlarımız vatandaşlarımıza hizmetin zamanında ve daha kaliteli taşınmasını sağlayacak. Özellikle bu dağıtım ordumuzun güçlenmesi adına motorların ilimize gelmesinde emeği geçen başta genel müdürlüğümüz ve çalışanlarımızın fedakar gayretleri neticesinde bulunuyor. Herkese teşekkür ederim. Dağıtıcı kardeşlerime İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız ve belasız bir görev diliyorum. Bizler buruk bir sevinç yaşıyoruz. 38 yıl önce ilk göreve bende dağıtıcı olarak başlamıştım. O zamanlar dağıtımlarımızı yürüyerek yapıyorduk. Şimdi ise ne kadar şükretsek az diyorum. Bu imkanlardan dolayı devletimize hakkımızı ödeyemeyiz. Eski zaman ile kıyaslandığın da şimdi bakıyoruz her şey motorize oldu. Yeter ki Bu millete hizmet edilsin. Devletimizin tek gayesi vatandaşına en sağlıklı en güzel hizmetin ulaştırılması. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Çalışanlarımız en güzel ve kaliteli hizmeti sunacaklar. PTT olarak en kısa zaman da havadan dağıtımın ulaşımı da sağlanacak. Çalışmalar genel müdürlük bünyesinde devam ediyor. Kargomuz inşallah çalışmalar tamamlandığında hava taşımacılığı ile hızlı bir şekilde müjdeler veriliyor. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ayrıca Erzincan da halkın hizmetine yeni 5 PTT Şubesi açtık. Bunların açışlarını inşallah en kısa zamanda yapacağız. Savaşta şehit olan tüm emniyet güçlerimize, kahraman ordumuzun askerlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Şuan Afrin'de kahramanca mücadele eden bütün emniyet güçlerimize üstün başarılar ve sağlık diliyorum."Dedi. - ERZİNCAN