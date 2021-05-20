PTT, "En İyi Avrupa Pulu Yarışması"na "Akdeniz foku" görseliyle katıldı
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PTT, "En İyi Avrupa Pulu Yarışması"na "Akdeniz foku" görseliyle katıldı

PTT, 'En İyi Avrupa Pulu Yarışması'na 'Akdeniz foku' görseliyle katıldı
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

PTT AŞ, "En İyi Avrupa Pulu Yarışması"na "Akdeniz foku" görselli anma pulu ile katıldı.

PTT AŞ, "En İyi Avrupa Pulu Yarışması"na "Akdeniz foku" görselli anma pulu ile katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki "Akdeniz foku" görseline yer vererek hazırladığı "Avrupa 2021 (Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı)" konulu tek değerli anma pulu ile yarışmada yer aldı.

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 2002'den bu yana düzenlenen yarışma kapsamında 9 Eylül'e kadar "http://www.posteurop.org/europa2021" internet adresi üzerinden oy verilebilecek.

Yarışmanın kazananı ise Ekim'de düzenlenecek PostEurop Genel Kurulu'nda açıklanacak. Bu yıl yarışmaya katılacak ülkelerin posta idarelerine, ülkelerinde tehdit altında olan türleri sergileme fırsatı verilerek önemli bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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PTT, "En İyi Avrupa Pulu Yarışması"na "Akdeniz foku" görseliyle katıldı - Haberler Ekonomi
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