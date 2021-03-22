PTT "Dünya Su Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu
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PTT "Dünya Su Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu

22.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:29
PTT

PTT, "Dünya Su Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT, "Dünya Su Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Su Günü dolayısıyla hazırlanan özel gün zarfı 5,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile bugün "PTT Pul Müzesi/Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Dünya Su Günü 22.03.2021 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak adına, özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde bunlar posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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