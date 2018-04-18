PTT Dünya Posta Sektörünü Bir Araya Getirecek

PTT AŞ, küresel posta sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan "Dünya Posta Birliği (UPU) Dünya CEO Forumu"na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından posta idaresi üst yöneticilerini bir araya getirecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, önemli bir organizasyona imza atacak.

İstanbul'da 2016'da gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi'nde UPU İdari Konsey Başkanlığını üstlenen PTT AŞ, küresel posta sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan "UPU Dünya CEO Forumu"na ev sahipliği yapacak.

Forum, 9- 10 Mayıs 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 60 ülkenin posta idaresi üst yöneticisini bir araya getirecek ve bu yıl üçüncüsü yapılacak UPU Dünya CEO Forumu'nda, sektörün geleceğine yön verecek konular ele alınacak.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in değerlendirmelerine de açıklamada yer verildi. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı da olan Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Şirketimiz özellikle son yıllarda yaptığı atılımlar sayesinde küresel posta sektöründe söz sahibi ve karar alıcı bir konumda bulunmaktadır. 2020 yılına kadar Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını yürütecek olan PTT'miz uluslararası alandaki dev organizasyonlarına mayıs ayında bir yenisini daha ekleyecektir. UPU Dünya CEO Forumu gibi son derece önemli ve prestijli bir etkinliğe ülkemiz adına ev sahipliği yapacak olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz."