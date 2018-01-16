Ptt-Der'den Köy Okullarına Yardım

PTT-DER üyeleri, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde köy okullarına kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

PTT Samsun İl Başmüdürü Cemal Saraç, PTT-DER Genel Başkanı Onur Karagöl, Samsun ve Vezirköprü PTT'de görevli postacıların da aralarında bulunduğu dernek üyeleri 6 köy okulunda eğitim gören öğrencilere kırstasiye malzemesi dağıttı.

PTT-DER Genel Başkanı Onur Karagöl, yaptığı açıklamada, "2015 yılında kurulan bir derneğiz ve 81 ilde temsilcilerimiz var. Köy okullarına kırtasiye malzemesi ve giysi yardımında bulunuyoruz. Bugün burada 6 köye, toplamda 74 öğrenciye yardım yapacağız. Bu yardımları Türkiye'nin birçok yerinde yapıyoruz. Bize ulaşan herkese yardımda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.