PTT'den "Yazma Motifleri" konulu posta pulları

16.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:56

PTT AŞ tarafından Tokat'a özgü yazma motiflerine yer verilerek hazırlanan "Yazma Motifleri" konulu 6 değerli resmi posta pulu tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün tedavüle çıkarılan "Yazma Motifleri" konulu resmi posta pullarının, 10 kuruş, 50 kuruş, 1 lira, 2,40 lira, 8,40 lira, 19 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

Kaynak: AA