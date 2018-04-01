PTT'den "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı" Pulu

PTT AŞ tarafından "Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı" konulu sürekli posta pulu yarın satışa sunulacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı" konulu sürekli posta pulu 2 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı ise 3 lira bedelle PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından yarın alınabilecek.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Van PTT Merkez Müdürlüğünde, "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Konulu Sürekli Posta Pulu 02.04.2018 VAN" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.