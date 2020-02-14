PTT'den Türkiye'nin tarihine yolculuk

14.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:05

PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Mücadelenin 100. Yılı (Kahramanmaraş) konulu pul sergisi açılış töreni Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Milli Mücadelenin 100. Yılı kapsamında; Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri ile ziyaretçilere açılan pul sergisi 19 Şubat'a kadar devam edecek.



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhuriyetin 100. Yılı olan 29 Ekim 2023'e kadar sürecek etkinlikler kapsamında düzenlenen Milli Mücadelenin 100. yılı (Kahramanmaraş) konulu pul sergisi ziyaretçilere açıldı. Törene Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu ve TFDF 2. Başkanı Murat Hazinedaroğlu katıldı.



"PTT, ülkemiz için büyük önem taşıyor"



PTT'nin Türkiye için geçmişten bugüne taşıdığı öneme vurgu yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Ülkemiz için çok değerli olan PTT'nin, Milli Mücadele'nin 100. yılına özel düzenlediği sergileri büyük bir mutlulukla takip ediyoruz." dedi.



Milli Mücadele döneminde Türkiye'nin her şehrinin kendine özgü bir mücadele verdiğini kaydeden Güngör, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde topraklarımızı savunduk. Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunun 100. yılını 46 günlük bir programla bize yakışır şekilde yad ettik. Mücadele ruhumuz bugün de yaşıyor. Bu topraklar için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize şifalar diliyorum." diye konuştu.



"PTT, Milli Mücadele'nin başarıya ulaşmasında önemli katkılar sundu"



Milli Mücadele döneminde PTT'nin büyük emekler harcayarak, mücadelenin başarıya ulaşmasına önemli katkılar sunduğunu kaydeden PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu, "Bu mücadelenin başarıya ulaşmasında devamı olmaktan gurur duyduğumuz Posta Nezareti'nin çok büyük katkısı ve emeği olmuştur. Posta Nezareti'nin zor şartlar altında sağladığı iletişim altyapısı ve telgraf memurlarımızın canı pahasına üstlendiği görevler, milletimizi zafere götüren yolda hayati bir rol oynamıştır. Posta Nezareti'nden itibaren teşkilatımızda görev almış tüm isimsiz kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.



Pulların ve pul koleksiyonlarının milletlerin tarihini gözler önüne serdiğini ve tarihe ışık tuttuklarını vurgulayan İmamoğlu, "Bu nedenle pul sergilerimizi oldukça önemsiyor ve 180 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olarak, kültürümüzü anlatan eşsiz değerde binlerce pul üretiyor olmayı tarihimize sunduğumuz önemli bir hizmet olarak görüyoruz" diye konuştu.



Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılının kutlandığı dönemde tarihe tanıklık eden bir sergi açılışı gerçekleştirdikleri için memnuniyetini dile getiren İmamoğlu, "Tüm Kahramanmaraş halkını ve özellikle gençlerimizi, bu anlamlı sergimizi ziyaret etmeye ve sergimizin sunduğu tarih yolculuğuna katılmaya davet ediyorum. Bu önemli sergilerin organize edilmesi sürecinde verdikleri destekler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'na teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerler nedeniyle üzüntüsünü dile getiren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimiz arasında Kahramanmaraş'ın 'kahraman' evladı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak da bulunuyor. Kendisine ve Suriye'de şehit düşen bütün yiğitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kahramanmaraş'ın acısını yürekten paylaşıyorum. Cenab-ı Allah vatanımızın bekası için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiğimizi korusun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yardımcısı olsun."



Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele dönemindeki önemine değinen Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, pul sergisi açılışının Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılına denk gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. TFDF Başkan Yardımcısı Murat Hazinedaroğlu ise Türkiye tarihini gelecek nesillere aktarmak için kıymetli bir yeri olan pul sergilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık için belirlediği güzergah doğrultusunda Anadolu'da devam edeceğini belirtti.



Aynı gün Piazza AVM'de açılan pul sergisinde konuşan PTT AŞ Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon ise TFDF ile birlikte 2019 yılında başlatılan etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini ifade ederek, "Tam 100 yıl önce dönemin imkansızlıklarına rağmen direniş gösteren Kahramanmaraş halkı çok büyük bir mücadele verdi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Filateli anlamında büyük öneme sahip pul sergileriniz, kültür köprüsü olmakla birlikte tarihi geleceğe tanıyan önemli bir misyona sahiptir" dedi.



"Milli Mücadelenin 100. Yılı (Kahramanmaraş) konulu Pul Sergisi, "Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde 15 Şubat, Piazza Alışveriş Merkezi'nde ise 19 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



100. yıl etkinlikleri devam ediyor



'Milli Mücadelenin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon' sloganıyla İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan Pul Sergileri; sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Şanlıurfa ve Kars'ta yapılacak sergilerle devam edecek proje, 2023 yılında sonlandırılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA