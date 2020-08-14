PTT'DEN "Türk Kahvesi Kültürü Ve Geleneği" konulu anma pulu PTT AŞ, 2013 yılında ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine girmeye hak kazanan "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu anma pulu ve ilkgün zarfını 14 Ağustos tarihinde tedavüle sundu.

14 Ağustos 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu 3,00 TL+ 10 Kr (45x45 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait (140x200 mm boyutunda) 5 TL bedelli ilkgün zarfı www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği 14.08.2020 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 14 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta damgası talepleri, 14 Ağustos 2020 itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: Bültenler