PTT'den "Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları" konulu anma pulu
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PTT'den "Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları" konulu anma pulu

PTT'den 'Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları' konulu anma pulu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

PTT AŞ, "Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları" konulu anma pulu 3 lira, 6,5 lira (45 x 45 milimetre boyutunda), söz konusu pula ait ilk gün zarfı 12 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

İlk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilerin talepleri, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde karşılanacak.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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