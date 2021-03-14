PTT'den "Tıp Bayramı" konulu özel gün zarfı
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PTT'den "Tıp Bayramı" konulu özel gün zarfı

14.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:36
PTT'den

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), "Tıp Bayramı" nedeniyle hazırladığı özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), "Tıp Bayramı" nedeniyle hazırladığı özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu zarf 5,5 lira bedelle, "www.filateli.gov.tr" adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıkarıldı.

Özel gün zarfı, 6 ay içinde, www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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