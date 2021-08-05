PTT'den Terme ilçesine özel pul
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PTT'den Terme ilçesine özel pul

PTT'den Terme ilçesine özel pul
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

PTT AŞ, Terme ilçesinin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla özel pul bastı.

PTT AŞ, Terme ilçesinin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla özel pul bastı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret eden Samsun PTT Başmüdür Yardımcısı Mustafa Pehlivan, Terme'ye özel basılan pulları Kılıç'a teslim etti.

Çalışmanın Terme'nin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Kılıç, "Ülkemizin en önemli kurumlarından bir tanesi olan PTT hayatımızın her noktasında bizlere yardımcı oluyor. İlçemizin tanıtımına katkı sağlayacak böyle bir çalışmaya imza attıkları için PTT teşkilatına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette PTT Baş Müdür Yardımcısı Pehlivan'a, PTT Terme Müdürü Cemalettin Hüseyin Polat ile Pazarlama ve Satış Müdürü Derya Savaş eşlik etti.

Özel pulların Terme Belediyesince, başta mükellefler olmak üzere vatandaşlara posta yoluyla gönderilen tebligat ve kutlamalarda kullIanılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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