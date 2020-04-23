PTT'den TBMM'nin açılışının 100. yılına özel anma pulu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı" konulu anma pulu, ilk gün zarfı ve blok pulların yer aldığı portföyü tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı" konulu anma pulu, ilk gün zarfı ve blok pulların yer aldığı portföyü tedavüle sundu.

PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı" konulu 3 lira bedelli artırılmış gerçeklik uygulaması yer alan anma pulu, söz konusu pula ait 5 lira bedelli ilk gün zarfı ve içerisinde 3x10 lira bedelli seri numaralı blok pulların bulunduğu portföyü, 50 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait 'www.filateli.gov.tr' web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkardı.

Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya destek olmak için alınan tedbirler nedeniyle bu ürünleri almak isteyenler, filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek.

23 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, "www.filateli.gov.tr" adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilere, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 23 Nisan 2020 itibarıyla 3 ay içerisinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: AA