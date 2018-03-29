PTT'den "Tarihi Çarşılar" Konulu Ek Değerli Anma Pulu

PTT AŞ, "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulunu yarın tedavüle çıkaracak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Safranbolu çarşısı görsellerinin yer alacağı "Tarihi Çarşılar" konulu ek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında yarın satışa sunulacak.

Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Safranbolu PTT Merkez Müdürlüğü/KARABÜK" adresinde "Tarihi Çarşılar 30.03.2018 KARABÜK" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.