PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim
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PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim

08.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:04
PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim

PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik düzenlediği kampanya kapsamında APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik düzenlediği kampanya kapsamında APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

Edirne PTT Başmüdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan kampanya kapsamında müşteriler, 8-13 Şubat tarihleri arasındaki iş günlerinde, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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