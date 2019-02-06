PTT'den Sevgililer Günü İndirimi

PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut posta ve telgraf ücret tarifesi üzerinden yüzde 30 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, özel gün ve haftalarda düzenlenen kampanyalara bir yenisi daha eklendi.

Şirket, müşteri memnuniyeti için 12 Ocak'ta başlattığı ve 30 Nisan'a kadar sürecek uygulama çerçevesinde, bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek tüm APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut posta ve telgraf ücret tarifesi üzerinden yüzde 25 indirim uyguluyor. Bu indirim göz önünde bulundurularak, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde indirimin oranı yükseltildi. 7-13 Şubat döneminde APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut posta ve telgraf ücret tarifesi üzerinden yüzde 30 indirim yapılacak.

Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

Kaynak: AA