PTT'den şehirler arası yolculuk yapacaklara "HGS" uyarısı
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PTT'den şehirler arası yolculuk yapacaklara "HGS" uyarısı

PTT'den şehirler arası yolculuk yapacaklara 'HGS' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), sürücülerin seyahate çıkmadan önce HGS bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatarak, HGS bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı dikkatli...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), sürücülerin seyahate çıkmadan önce HGS bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatarak, HGS bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

PTT AŞ tarafından 1 Temmuz'dan itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle yolculuk yapacak araç sahiplerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Yetersiz bakiye ile yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçilebileceği hatırlatıldı. Açıklamada, "PTT müşterileri, internet üzerinden sadece https://hgs.pttavm.com adresinden ve e-Devlet uygulaması ile https://turkiye.gov.tr adresinden bakiye yükleme yapabilmektedir. HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşlarımız itibar etmemelidir" denilerek, vatandaşlara sahte HGS sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, şehirler arası seyahatlerde HGS sisteminin büyük kolaylık sağladığı ve bu konuda çeşitli dolandırıcılık iddialarının gündeme geldiği belirtilerek, "HGS ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan taklit site, mobil uygulama vb. sistemlerle vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. PTT'nin HGS resmi internet sitesi olan http://hgsmusteri.ptt.gov.tr ve e-Devlet kapısı aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü sağlanabilirken, internetten bakiye yükleme işlemi https://hgs.pttavm.com ve e-Devlet kapısı aracılığı ile yapılmaktadır. Söz konusu site dışında herhangi bir internet adresindeki siteye itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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