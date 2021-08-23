PTT'den "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı" konulu anma pulu
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PTT'den "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı" konulu anma pulu

PTT'den 'Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı' konulu anma pulu
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

PTT AŞ, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı" konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı" konulu anma puluyla ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı" konulu 3 lira bedelli anma pulu ve pula ait 5,5 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Polatlı PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA" adresinde "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı 23.08.2021 POLATLI" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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