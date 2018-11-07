PTT'den Öğretmenlere İndirim

PTT AŞ, öğretmenlerin posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yurt içinde yüzde 30 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesindeki 5 iş gününde öğretmenlerce postaya verilen APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayan şirket, bu kez hem kampanya süresini uzattı hem de indirim oranını artırdı.

Buna göre, öğretmenler 30 Kasım'a kadar APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 30 indirimli olarak alıcılarına ulaştırabilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen öğretmenlerin, gönderi işlemi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.