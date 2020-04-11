SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› PTT'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Şanlıurfa" konulu özel gün zarfı - Ekonomi
Şanlıurfa, PTT, Ekonomi

PTT'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Şanlıurfa" konulu özel gün zarfı

PTT, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı (Şanlıurfa)" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

11.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:26
PTT'den

PTT, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı (Şanlıurfa)" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, konuya ilişkin özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Ayrıca PTT, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, özel gün zarfı www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde iletildiği takdirde karşılanacak.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

WhatsApp hattı kuran pazarcı, mahallelinin imdadına koşarak herkesin duasını alıyor Ekonomi
WhatsApp hattı kuran pazarcı, mahallelinin imdadına koşarak herkesin duasını alıyor
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma nasıl hizmet verecek? Ekonomi
Sokağa çıkma yasağında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma nasıl hizmet verecek?
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Ekonomi
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Ekonomi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracat lideri yine Gaziantep oldu Ekonomi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracat lideri yine Gaziantep oldu
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah İrem Derici Pınar Deniz Serdar Ortaç
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Fenerbahçe
Şu an buradasınız: PTT'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Şanlıurfa" konulu özel gün zarfı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 13:21:40. #1.15#
title