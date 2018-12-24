PTT'den Mektup ve Pulculuk Kültürünün Yaygınlaştırılması Çalışması

Sivas'ta PTT Başmüdürlüğü, mektup ve filateli (pulculuk) kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlattı.

PTT Sivas Başmüdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mektup ve filateli kültürünün yaygınlaştırılması çalışması kapsamında mektup yazan Namık Kemal İlköğretim İlkokulu 1-D sınıfı öğrencilerinin mektupları, Sivas PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak'ın katıldığı törenle posta dağıtıcısı aracılığıyla öğrenci arkadaşlarına teslim edildi.

Mektuplarını alan çocuklara çeşitli hediyeler de veren Kavak, geçmişte tek haberleşme aracı olan mektubun zaman içinde yerini teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektronik posta ve diğer iletişim araçlarına bıraktığını belirtti.

Mektubun önceki kuşakların hafızalarında unutulmayan haberleşme kültürü olarak yaşadığını vurgulayan Kavak, "Bu kültürün yeni nesil genç kuşaklara aktarılarak sürdürülmesi için PTT'nin sosyal ve kültürel sorumluluk projesi kapsamında ilköğretim çağındaki öğrencilerimize mektup kültürümüzü tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kavak, projesi kapsamında özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere katkı sağlamak amacıyla okula yeni başlayan minik öğrencilere, PTT Çocuk Dergisi, tebrik kartı ve kumbaradan oluşan materyaller hediye edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA