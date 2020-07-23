PTT'den Kurban Bayramı'na özel indirim
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PTT'den Kurban Bayramı'na özel indirim

PTT, Kurban Bayramı dolayısıyla posta ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT'den Kurban Bayramı'na özel indirim
23.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:13

PTT, Kurban Bayramı dolayısıyla posta ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT Siirt Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosuna 24-30 Temmuz arasında yüzde 25 indirim uygulanacağı bildirildi.

Türkiye'de geniş hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT'nin özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisinin daha eklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PTT A.Ş Kurban Bayramına özel düzenlediği kampanya kapsamında, 24-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek APS Kurye ve Posta gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak."

Kaynak: AA

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