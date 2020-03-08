SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› PTT'den "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı - Ekonomi
Dünya Kadınlar Günü, Kızılay, PTT, Ekonomi

PTT'den "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı

PTT AŞ tarafından "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

08.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:28
PTT'den

PTT AŞ tarafından "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel gün zarfını kullanıma sundu.

Bu kapsamda, "Kızılay PTT Merkezi İzmir-2 Cad. No: 40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Kadınlar Günü 08.03.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Konuya ilişkin özel gün zarfları 5 liraya şirketin "www.filateli.gov.tr" adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden edinilebilecek.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Ekonomi
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Ekonomi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Ekonomi
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Ekonomi
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Ekonomi
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Ekonomi
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Angela Merkel Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Sadi Konuk Levent Can Acun Ilıcalı Alpaslan Özmol
Spor İrfan Can Burak Yılmaz Bülent Uygun İsmail Kartal Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: PTT'den "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:54:56. #1.15#