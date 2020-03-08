PTT'den "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı PTT AŞ tarafından "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

PTT AŞ tarafından "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel gün zarfını kullanıma sundu.

Bu kapsamda, "Kızılay PTT Merkezi İzmir-2 Cad. No: 40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Kadınlar Günü 08.03.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Konuya ilişkin özel gün zarfları 5 liraya şirketin "www.filateli.gov.tr" adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden edinilebilecek.

Kaynak: AA