PTT'den "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfı - Haberler

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PTT'den "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfı

AA, Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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PTT'den

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ( Ptt AŞ), "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu zarf 9 lira bedelle "www.filateli.gov.tr" adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Filatelik ürünün satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatlerinde "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız 08.03.2022 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

PTT, Ekonomi, Haberler

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