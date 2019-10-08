PTT'den "Dünya Posta Günü" konulu pul sergisi
PTT AŞ tarafından 9-11 Ekim tarihlerinde "Dünya Posta Günü" konulu pul sergisi düzenlenecek.
PTT AŞ tarafından 9-11 Ekim tarihlerinde "Dünya Posta Günü" konulu pul sergisi düzenlenecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre sergi, İstanbul'daki Tarihi Beyoğlu PTT binasında gerçekleştirilecek.
Sergi alanında "Dünya Posta Günü Pul Sergisi 09-11.10.2019" ibareli özel tarih damgası da kullandırılacak.
Özel tarih damgalı zarflar; www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanındaki filateli standında 3 liraya satılacak.