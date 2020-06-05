PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma pulu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma pulu

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), "Ekosistem Köprüsü" görseline yer verilerek hazırlanan "Dünya Çevre Günü" konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT'den
05.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:13

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), "Ekosistem Köprüsü" görseline yer verilerek hazırlanan "Dünya Çevre Günü" konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket bugün, "Dünya Çevre Günü" konulu, 3 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 5 lira bedelli ilk gün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkardı.

Öte yandan, filatelik ürünleri almak isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya destek olmak için alınan tedbirler kapsamında işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek.

PTT, bugün satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde şirkete iletildiği takdirde karşılanacak.

Pulda ve zarfta yer alan, yaban hayatının bölünmesini önlemek ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak amacıyla Gülek Boğazı ile Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan otoyol üzerine inşa edilen "Ekosistem Köprüsü", yörede bulunan birçok yaban hayvanını yönlendirerek otoyol üzerinden karşıdan karşıya güvenli şekilde geçebilmelerini sağlıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hande Erçel Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın
Daha Fazla Libya Karar Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma pulu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:16:26. #1.15#
title